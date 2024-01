Mottarone, udienza preliminare mercoledì alla Casa della Resistenza

A due anni e 8 mesi fa dallo schianto che provocò 14 morti e un solo sopravvissuto, Eitan, di 5 anni, si apre il processo per la tragedia del Mottarone.

Era il 21 maggio 2021, una domenica. Stresa si era Stresa come al solito già piene di turisti. La funivia che collega il lido con la vetta del Mottarone è in movimento dalle 9,30: la tragedia alle 12,30, a pochi metri dalla stazione di monte: la fune traente dell'impianto si spezza, causando il distacco della cabina numero 3. Che torna indietro appesa al cavo portante a forte velocità, va sbattere contro uno dei piloni del tracciato e precipitata al suolo; una caduta di oltre 20 metri all'interno della zona boschiva. La cabina 3 trasportava 15 persone: 14 morirono, si salvò solo Eitan, 5 anni.

La prossima settimana si apre il processo che dovrà stabilire se ci sono responsabili per quella tragedia. La prima udienza preliminare è fissata per il 17 gennaio; non nelle aule del Tribunale di corso Europa a Verbania, bensì alla Casa della Resistenza di Fondotoce, che sarà trasformata in aula giudiziaria.

I giudici dovranno stabilire le responsabilità per la morte di 14 persone e il ferimento di Eitan, causate dalla rottura della fune traente e dal blocco del freno di emergenza. Eitan, unico sopravvissuto, rimasto orfano, riportò allora gravi lesioni.

Il gup, Rosa Maria Fornelli, valuterà la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Verbania, frutto del lavoro della procuratrice Olimpia Bossi e del pm Laura Carrera, che per mesi hanno coordinato la polizia giudiziaria nella delicata fase della ricerca delle responsabilità.

A processo vanno il concessionario della funivia Luigi Nerini; il direttore di esercizio Enrico Perocchio; il caposervizio Gabriele Tadini; tre manager di Leitner, l’azienda che doveva occuparsi di tutte le manutenzione. Per tutti le contestazioni sono di natura colposa: disastro, omicidio e lesioni gravissime.

Si capirà anche chi si costituirà parte civile nel processo. Di certo ci saranno il Comune di Stresa e la Regione.