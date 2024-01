Gli studenti del Marconi Galletti Einaudi in Germania per uno scambio linguistico

Continua il percorso di scambio linguistico per gli studenti dell’indirizzo “Turismo” dell’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola. Questa esperienza, rivolta alle classi con livello “QCER A2”, permette ai ragazzi di approfondire la conoscenza della lingua tedesca, attraverso uno scambio interculturale con studenti tedeschi.

La prima fase del progetto ha visto, nelle scorse settimane, protagonisti gli studenti ossolani che hanno trascorso un periodo di studio in Germania, ospiti delle famiglie degli allievi del Bodensee-Gymnasium di Lindau. In primavera, invece, saranno i ragazzi tedeschi – coordinati dalla dottoressa Katharina Westphal - a raggiungere Domodossola e frequentare per un periodo la scuola italiana.

A prendere parte allo scambio linguistico sono gli allievi delle classi 2atur, 3atur A e 3atur B. accompagnati dalle docenti Cristina Barbero e Silvia Miguidi, durante il periodo trascorso in Germania i ragazzi hanno frequentato numerose lezioni e diverse attività didattiche, come ad esempio uno spettacolo teatrale. In più, hanno avuto la possibilità di visitare Monaco di Baviera e Friedrichshafen con i loro importanti musei, rispettivamente il Deutsches Museum e lo Zeppelin-Museum, l’isola di Lindau ed i tradizionali Mercatini di Natale. Un’esperienza che si è rivelata molto importante e formativa tanto per gli studenti quanto negli insegnanti, che l’hanno giudicata positivamente. “I nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza diversa da ciò a cui erano abituati: una settimana intera lontani dalle loro famiglie, in una terra straniera e con le difficoltà comunicative che questa situazione comportava. Non hanno mostrato paura o scoraggiamento; in molte situazioni si sono dimostrati aperti alla nuova cultura. Un’esperienza che contribuirà a costruirli come persone più responsabili e mature”, commenta la professoressa Barbero. “Ho visto le mie studentesse ed i miei studenti crescere non solo linguisticamente, ma anche umanamente – aggiunge la professoressa Miguidi - grazie al confronto con situazioni, abitudini e gusti per loro nuovi; ho apprezzato la capacità di condividere con noi docenti le emergenze legate ai trasporti (coincidenze serrate, ritardi, richiesta di informazioni) e la maturità dimostrata nel superare piccoli attriti scaturiti da differenze culturali verificatisi nel confronto coi coetanei tedeschi. Sono nate delle amicizie – alcune persone hanno già ricevuto proposte di futuri incontri anche extrascolastici”. Anche i ragazzi si dicono entusiasti: “Penso che sia stata un’esperienza indimenticabile, che ci ha fatto crescere e da cui abbiamo imparato molte nuove cose. All’inizio non ero molto convinta di voler andare, ma poi quando era ora di tornare in Italia, mi dispiaceva. Soprattutto lasciare la famiglia che ci ha fatto trascorrere una bellissima settimana”, ha raccontato uno studente. “È stata un’esperienza fantastica, ci siamo potuti avvicinare a una cultura diversa dalla nostra. Il primo giorno, è stato un po’ pesante perché non siamo abituati a parlare tedesco tutti i giorni, poi si è rotto il ghiaccio ed è stato tutto un po’ più semplice. Consiglio a tutti, se ne avete la possibilità, di fare questa esperienza perché sono opportunità da non perdere visto che si impara di più parlando con una madrelingua e sul territorio di un determinato paese che da un libro”, ha commentato un altro allievo.