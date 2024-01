Sesto posto al debutto stagionale, in Australia, per l’ossolana Francesca Barale. La giovane ciclista di casanostra – che corre per la Dsm Firmenich PostNl, è in Australia per gareggiare al Santos Tour Down Under Women.

Nella prima tappa, prevista oggi, da Hahndorf a Campbelltown (93.9 km), Barale si è piazzata sesta, seconda delle italiane, dopo Sofia Bertizzolo giunta seconda alle spalle della vincitrice Ally Wollaston. Un buon segno per questo inizio di stagione agonistica.