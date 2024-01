Volley: Pediacoop H24 in trasferta a Gattinara

Dopo la sosta natalizia sabato 13 genaio riprenderà il campionato di Serie D maschile. I domesi, ancora primi in classifica, avevano terminato il 2023 con una brutta ed inaspettata sconfitta sul campo del giovane Biella. A dirla tutta Domo era in fase calante già da qualche partita, anche se la squadra di De Vito alla fine era sempre riuscita a portare a casa l'intera posta in gioco grazie all'esperienza e agli innesti dalla panchina.

Le settimane di pausa sono servite sicuramente a ricaricare un po' le batterie e a trovare condizione fisica, ma alcuni giocatori chiave non sono ancora al top.

Il mese di gennaio vede impegnata in due scontri difficili: il primo, quello di sabato, in casa dell'ostico Gattinara; il secondo, al Palaraccagni domenica 21/01, contro la terza forza del campionato, il Lasalliano Torino. Non sarà facile quindi riuscire a tenere la testa della classifica alla fine del girone di andata, anche perché Novara (tornato primo a pari punti con il Domo, ma dietro solo per differenza set) ha un calendario sulla carta più facile. Nel girone di ritorno poi il Volley Novara avrà la fortuna di giocarsi lo scontro diretto tra le mura amiche, ma a questo si penserà nel mese di febbraio. Ora è importante concentrarsi sui prossimi avversari.