Soccorso in montagna, Macugnaga ospiterà un corso formativo per tecnici e personale sanitario

Dal 7 al 10 marzo Macugnaga ospiterà l'edizione 2024 del Winter Mountain Rescue Course, un evento formativo d'eccellenza del soccorso alpino. Un vero e proprio corso rivolto a medici, infermieri e tecnici che, durante questi quattro giorni, avranno l'opportunità di confrontarsi sul campo e in aula con esperti.

Si parlerà ovviamente di soccorso in ambiente invernale, ostile per il freddo, per la neve e per il ghiaccio e saranno fornite le competenze tecniche e sanitarie adeguate e aggiornate. Saranno implementate le conoscenze degli operatori tecnici e sanitari sulla gestione del paziente traumatizzato e ipotermico, e di quello travolto in valanga. L'obiettivo sarà dunque quello di aggiornare le conoscenze teorico-pratiche utili alla gestione dell’incidente in ambiente invernale, attraverso la simulazione sul campo dei principali scenari.