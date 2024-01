Blue Monday: oggi è il giorno più triste dell'anno, ecco come affrontarlo

La ricorrenza nel 2024 cade oggi, 15 gennaio. Il terzo lunedì del primo mese dell'anno è infatti considerato quello più triste stando a un'equazione matematica messa a punto nel 2005 dal dottor Cliff Arnall, che all'epoca insegnava nei corsi serali dell'Università di Cardiff in Galles.

Mito o leggenda, sicuramente il rientro a lavoro, la fine delle feste, il portafoglio un po' più leggero e le temperature più rigide non aiutano certo il buon umore. Buon umore che in Italia è già messo a dura prova.



Secondo un’indagine Ipsos promossa dal gruppo Axa siamo il Paese, insieme al Giappone, con la più bassa percentuale al mondo di persone che avvertono uno stato di pieno benessere mentale (18%).

Un problema che, per motivi diversi, affligge soprattutto donne e giovani.

I consigli per affrontare il Blue Monday

La buona notizia è che è possibile affrontare il Blue Monday.

Tra i consigli degli esperti sicuramente fare attenzione a mangiare bene e mantenersi idratati, ma anche vestirsi di colori brillanti, fare esercizio fisico, ascoltare musica allegra ed essere socievoli. Gli esperti della British Dietetic Association suggeriscono di fare una grande abbuffata per superare la depressione da Blue Monday.

E poi ancora un buon metodo per non farsi abbattere dal giorno più triste dell'anno è smettere di procrastinare e rimandare ciò che si deve fare, in questo senso può essere utile mettere giù una to do list. Infine, un'attenzione particolare alle ore di sonno, trovare del tempo per meditare e in generale concentrarsi sulla cura di sè.

Per il giorno più felice dell'anno, invece, bisogna aspettare fine giugno.