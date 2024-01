A Cuzzego e Cardezza torna la tradizione del pane benedetto

Tutto pronto a Cardezza per la festa patronale di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio. Il programma prevede il 16 gennaio alle 14.00 la partenza da Cuzzego dalla piazza della chiesa a piedi lungo la mulattiera, delle donne in costume e dei fedeli per il trasporto a spalle del pane. A guidare il gruppo sarà il parroco don Paolo Cavagna. Depositato il pane all'oratorio di San Fermo, nella piazza della chiesa alle 15.30 seguirà la benedizione del fuoco e degli animali e alle 16 la messa. Mercoledì 17 gennaio alle 11.00 sarà celebrata la messa solenne cui seguirà la distribuzione del pane benedetto fuori dalla chiesa e nell'oratorio. Alle 14.30 si svolgeranno i vespri solenni e la benedizione eucaristica.

L’usanza da parte della comunità di Cuzzego di portare a Cardezza il pane per essere benedetto e distribuito il 17 gennaio, affonda le sue radici nelle vicende secolari del piccolo oratorio della frazione di Beura e delle chiese vicine, seppur con alcune modifiche prosegue anche oggi.

Nel periodo natalizio alcuni volontari hanno fatto il giro a Cuzzego e Cardezza a raccogliere le offerte necessarie per l’ordinazione del pane, un tempo le offerte erano cereali e il pane veniva cotto nel forno a legna, ora invece il pane di segale viene acquistato nelle panetterie della zona. Seguirà il pranzo al circolo di Cardezza al costo di 25 euro bevande comprese. Prenotazioni a Roberto 3481332230.