Il carnevale si avvicina: l'oratorio cerca volontari per realizzare carro e costumi

L'oratorio del Sacro Cuore della parrocchia di Domodossola si prepara al carnevale. Don Giacomo Bovio, che si occupa di seguire i ragazzi nelle attività dell'oratorio, è alla ricerca di volontari che diano una mano nella realizzazione del carro che parteciperà alla sfilata di Carnevale in città dell'11 febbraio. È richiesta anche l'attività volontaria di donne per la preparazione e realizzazione dei costumi di carnevale.

Per informazioni rivolgersi in oratorio. Sabato 20 e 27 gennaio il gruppo One to one organizza laboratori di carnevale con la creazione delle maschere. Sabato 3 febbraio, dalle 15.00, giochi e divertimento.