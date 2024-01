Tanti nuovi progetti per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Sono state numerose le attività svolte nell’ultimo periodo da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Innanzitutto, è stato firmato un accordo quadriennale per agevole le imprese italiane interessante ad affacciarsi sul mercato cinese.

È stato infatti sottoscritto da Confartigianato un accordo con la società Hong Kong Fugar Trading Co, Lt. di Hong Kong per la creazione di occasioni di export e business dall’Italia alla Cina, per tutti i settori merceologici del Made in Italy, fra cui agroalimentare, cosmesi, arredo casa.

Sottoscrivendo l’accordo Mr. Li, presidente di Hong Kong Fugar Trading Co, Lt, ha ricordato le grandi opportunità del mercato cinese e la grande attenzione che tutto quanto è italiano riceve dagli acquirenti cinesi. Il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni, ha ricordato la forte propensione all’export delle imprese artigiane, le numerose missioni commerciali già realizzate in Oriente da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e l’istituzione in Confartigianato di un apposito ufficio per l’assistenza delle imprese italiane che vogliono vendere in Cina. L’accordo, sottoscritto in collegamento on line fra Novara e Hong Kong, avrà durata quadriennale.

In secondo luogo, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha promosso – insieme all’Agenzia Filos - un corso di formazione dedicato ai futuri carrozzieri. I giovani allievi giorni scorsi hanno seguito un modulo teorico in Confartigianato, sul tema lavoro e politiche attive per l’occupazione ed un focus sul tema della Sicurezza e Ambiente in ambito carrozzeria e officine di autoriparazione.

Accogliendo i ragazzi, il direttore Amleto Impaloni ha ricordato l’importanza della formazione tecnica, capace di dare preparazione e competenze ai giovani e rimarcato la positiva collaborazione con Filos.