La "Madunina" e la bocca della verità miniature nella grappa

Il simbolo di Milano e la Bocca della Verità sono soltanto due delle oltre trenta bellezze italiche che verranno miniaturizzate, in vetro soffiato, e messe all’interno delle bottiglie di grappa Alexander, by Bottega, per ricordare al mondo tutto che che di bello la natura e tutto ciò che ha fatto l’uomo per rendere il BelPaese una delle mete preferite dei turisti di ogni dove.

Trenta miniature (dal Colosseo alla Torre di Pisa, dalla gondola all’Arena di Verona, dai Bronzi di Riace ai Trulli di Alberobello) che verranno commercializzate nei 40 Prosecco Bar sparsi per il mondo (altri cinque ne verranno aperti tra qualche settimana in Europa), per la maggior parte nei principali aeroporti del mondo. Le bottiglie di grappa Alexander verranno rimesse in commercio a distanza di 30 anni da quelle con le simbologie artistiche e sportive che contribuirono non poco al successo internazionale di Bottega spa. Un ritorno fortemente richiesto dalla cliente internazionale (Bottega esporta in 145 paesi).