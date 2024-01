Grande partecipazione per la patronale di Sant'Antonio Abate a Cardezza

Era gremita la chiesa di Cardezza per la festa patronale di Sant'Antonio Abate. La messa è stata celebrata da don Paolo Cavagna e concelebrata da don Claudio Vezzani, ex parroco di Beura e Cardezza che è sempre rimasto legato al paese e non manca mai di partecipare alla festa di Sant'Antonio per rincontrare così i suoi vecchi parrocchiani.

Alla festa era presente il sindaco Davide Carigi, il gruppo di donne in costume di Cuzzego, un gruppo di uomini donne in costume di Ornavasso e rappresentanti delle associazioni di Beura, Cuzzego e Cardezza.

Dopo la messa, la distribuzione del pane benedetto all'oratorio di San Fermo. Nel pomeriggio sono seguiti i vespri e l'incanto delle offerte. Il giorno precedente la festa un gruppo composto da un’ottantina di persone ha portato da Cuzzego a Cardezza, lungo la mulattiera, il pane che è stato benedetto e distribuito. Ai piedi della statua del santo, un vassoio con le immaginette a disposizione dei fedeli con la preghiera a Sant'Antonio Abate.

Il parroco, durante l'omelia, ha tracciato una breve biografia del santo che distribuì le ricchezze ai poveri e si ritirò nel deserto per seguire e amare il Signore. Il sacerdote ha invitato a guardare a Sant'Antonio come modello di vita cristiana, in modo da amare il Signore sopra ogni cosa.