"Si stava meglio quando si stava peggio": a Malesco a teatro con la Filodrammatica ticinese

A Malesco torna l'appuntamento con il teatro. Sabato 20 gennaio al cinema comunale andrà infatti in scena lo spettacolo "𝐒𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚 𝐦𝐞𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐜" con la Filodrammatica ticinese 𝟑𝐓𝐞𝐫𝐫𝐞𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨! L'appuntamento è alle 20.45 e rientra nell'ambito della rassegna "Echi del Palcoscenico", un progetto che celebra le arti sceniche, cinematografiche e teatrali nel suggestivo borgo di Malesco.

L'evento è promosso dall'Associazione turistica Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, insieme all'Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, il Festival di Cortometraggi Malescorto, l'associazione Pirates of Rock e la Biblioteca G. Pollini. Sabato 20 protagonista sarà dunque la Filodrammatica “3TerreTeatro” con la commedia di Andrea Keller “Sa stava mei quand a sa stava pesc” che narra alcuni frammenti di storia ticinese degli ultimi cinque secoli. Un viaggio attraverso il sogno di Luisa, la protagonista principale, che la sera è solita appisolarsi “pacifica pacifica” sulla sua poltrona, lasciandosi andare in un sonno profondo. E sogna vicende, luoghi, persone e personaggi di un tempo che fu, di quando in Ticino “Sa stava mei, quand a sa stava pesc”.