Prima Categoria, domenica ricca di sfide interessanti

Domenica di sfide interessanti e sulla carta equilibrate in Prima Categoria. La capolista Ornavassese è di scena a Novara contro la Union, fino a poche settimane fa sarebbe stata la sfida per il titolo, oggi invece i novaresi sembrano in caduta libera.Partita comunque da non sottovalutare per gli uomini di Lipari, che si augurano di ripetere il 3-1 dell’andata.

Quattro punti sotto i neri ossolani veleggia il Trecate, in grande ripresa: 13 punti nelle ultime 5 giornate per i biancorossi. Proveranno a fermare la loro corsa i ragazzi di Tabozzi, ansiosi di riscatto dopo la sconfitta interna di domenica scorsa e desiderosi di vendicare l’1-3 di un girone fa.

Grande sfida al “Curotti”, dove la Virtus Villa di Giampaolo riceve un Gravellona San Pietro in forma, ormai in pianta stabile nella zona playoff. Playoff che oggi sono lontani sei punti per i virtussini, che pure erano partiti con grandi ambizioni: cercare di bissare la vittoria dell’andata (2-1 firmato da Palfini e Pasin) è un obbligo per i biancoazzurri.

Ai margini della zona che conta troviamo l’ottimo Agrano, che sale a Verampio per provare a rosicchiare qualche punto alle squadre davanti. Al Crodo di Daoro invece servono i punti come il pane, per puntellare una classifica traballante. A settembre finì con un pareggio a reti bianche.

Altro derby ossolano per il Piedimulera, che dopo la convincente vittoria contro il Crodo si trova di fronte la Varzese di Chiaravallotti. I granata sono un osso duro, e vincendo potrebbero addirittura scavalcare i gialloblù ed uscire dalla zona playout. All’andata pareggio per 1-1 a Varzo.

Cannobiese in cerca di riscatto che trova sulla sua strada il derelitto Comignago: il pronostico sembra scontato, ma per i biancorossi di Livorno c’è tutto da perdere, e brucia ancora il ricordo dell’1-1 dell’andata, uno dei due soli punti rimediati fin qui dai novaresi.

Infine il Vogogna di Castelnuovo ospiterà la Pernatese in una delicata sfida salvezza: per i verdi una vittoria sarebbe un toccasana, e manderebbe a meno otto punti i rivali novaresi. Gli ossolani si augurano di bissare il 3-1 ottenuto in trasferta a Pernate.

Le gare del weekend di Prima Categoria:

Crodo - Agrano; Trecate - Bagnella; Sizzano - Carpignano; Cannobiese - Comignago; Virtus Villadossola - Gravellona San Pietro; Union Novara - Ornavassese; Vogogna - Pernatese; Piedimulera – Varzese