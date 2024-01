La Findomo Pediacooph24 vince il derby contro Vox Gravellona

Si colora di granata il derby di Divisione Regionale. Ad Ornavasso, di fronte ad un buon pubblico, la Findomo Pediacooph24 ha sconfitto 72-65 una Vox che ha alzato bandiera bianca solamente nel finale. Match infatti equilibrato fino all'ultimo: decisivo il quarto parziale, con le triple di De Tomasi che hanno spostato l'inerzia della partita dalla parte dei ragazzi di Boschetti.

Tre giocatori in doppia cifra per Gravellona (Spadone 16, Ndiaye 15, Fanchini 13) , mentre la Cestistica ha avuto i 14 punti di capitan Maestrone, i 12 di Carusi e gli 11 di Frank. "Sapevamo che sarebbe stata tosta, perchè il derby è sempre il derby: averlo vinto conferma che siamo inc crescita. Siamo finalmente al completo e non è un caso che il livello di gioco, sia in difesa che in attacco, si sia alzato. Ora avanti così per continuare la nostra risalita in classifica"- le parole del presidente Guerra.