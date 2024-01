Promozione, la Juventus Domo in casa del Baveno

Domenica sarà una giornata di grandi sfide per le squadre del VCO.

A Omegna arriva la capolista Briga, che finora è stata una vera e propria schiacciasassi: 40 punti in classifica (media di 2,5 punti a partita), miglior attacco e miglior difesa del campionato. Non c’è altro da aggiungere per rendere l’idea delle difficoltà che attenderanno gli uomini di Fusè, che dal canto loro stanno disputando un campionato stupendo e sono gasati dalla vittoria nel derby di domenica scorsa a Domodossola. Non mancherà lo spettacolo in campo, come all’andata quando gli azzurri ebbero la meglio per 3-2 sui rossoneri.

A meno sei dal Briga troviamo il Trino, che ospiterà il Feriolo di Pissardo. Per i gialloblùsulla carta è una sfida impossibile, ma quest’anno i lacuali hanno spesso tirato fuori le prestazioni migliori proprio contro le squadre più forti. L’obiettivo è portare via almeno un punto, come avvenne all’andata, quando l’incontro terminò a reti bianche.

Il Baveno di mister Sottini è invece atteso dal derby con la Juve Domo al “Galli”. I granata (privi di Santin squalificato 4 turni)arrivano a questa sfida arrabbiati per gli ultimi risultati deludenti, consapevoli di dover fare risultato per non perdere ulteriore terreno in classifica, ma anche i biancoblù devono fare bottino pieno per restare nella scia di Briga e Trino. All’andata decise la doppietta di Sarr per il Baveno, fu un 2-1 un po’ bugiardo vista la buona prestazione ossolana.

Tutte le gare di Promozione:

Fulgor Ronco Valdengo - Arona; Omegna - Briga; Chiavazzese - Cameri; Valduggia - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Trino - Feriolo; Momo - Casale; Baveno - Juventus Domo; Dufour Varallo - Valdilana Biogliese