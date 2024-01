I Pink Sonic suonano alla Fabbrica

Per chi ama i Pink Floyd e la loro musica, l'appuntamento da non perdere è quello al Teatro La Fabbrica il 16 marzo con il concerto dei "Pink Sonic", la band nata nel giugno del 2011 con l'obiettivo di proporre spettacoli assolutamente unici, capaci di affascinare il pubblico con la meravigliosa musica dei Pink Floyd e con scenografie curate nei minimi dettagli.

I Pink Sonic stanno registrando il tutto esaurito in tutti i teatri d'Italia in cui si stanno esibendo e il loro spettacolo, "The European Pink Floyd Experience" si preannuncia elettrizzante, con un imponente laser show e la disposizione delle luci che porta lo spettatore a rivivere le stesse emozioni dello show originale. La prevendita è già attiva.