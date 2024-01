L'Omegna ferma la capolista Briga, perde l'Ornavassese a Novara

In Prima Categoria seconda sconfitta (1-0) della capolista Ornavassese in quel di Novara e vittoria di ‘corto muso’ per la Virtus Villa che piega il Gravellona al Curotti per 1 a 0. Cadono invece Crodo (battuto 1-2 dall’Agrano), Vogogna (piegato 2-1 dalla Pernatese) e Bagnella sconfitta dal Trecate (3-2). Il derby ossolano in programma oggi va al Piedimulera che mette sotto la Varzese per 2 a 1. Successo interno (3-1) della Cannobiese sul Comignago.

La Promozione vede Baveno e Juventus dividersi la posta (1-1) con i granata che incassano un rigore nel recupero, il Feriolo pareggiare a Trino (2-2) e l’Omegna fermate sul pari il Briga ma recrimina per un rigore non concesso per fallo su Progni.