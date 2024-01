Concorso per progettare l'immagine dell'Ossola Guitar Festival 2024

C'è tempo fino al 15 marzo per partecipare al concorso indetto dall'associazione Culturale Artexe organizzatrice dell'Ossola Guitar Festival, che sceglierà così l'opera che sarà utilizzata come logo e immagine coordinata in tutti i materiali promozionali dell'edizione 2024 della manifestazione.

Il Concorso è aperto a tutte le arti visive come pittura, fotografia, scultura, arte digitale, ma non saranno prese in considerazione le opere realizzate con l'intelligenza artificiale. Tema dell'opera dovrà ovviamente essere la chitarra classica, protagonista indiscussa dell'Ossola Guitar Festival. L'opera vincitrice riceverà un premio in denaro di 600 euro e sarà presentata in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival. Tutte le informazioni e il bando completo si possono trovare sul sito dell'Ossola Guitar Festival.