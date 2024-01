Il Castello di Vogogna riapre al pubblico

Riaprirà al pubblico il 10 febbraio il Castello di Vogogna: dopo una breve pausa invernale il Castello Visconteo con il suo museo torneranno ad accogliere i visitatori con tanti eventi in programma. Lo scorso anno sono stati oltre 15mila i visitatori che hanno varcato le porte del castello, soprattutto in occasione delle giornate dedicate alla didattica e agli eventi, spesso organizzati in collaborazione con privati o altre associazioni del territorio, come Il sogno di Giulietta, Unione Sportiva Vogognese ASD Vogogna e naturalmente il Comune di Vogogna In programma per la presente stagione 2024, l’ ACOI Associazione Culturale Ossola Inferiore che gestisce il Castello, allestirà una nuova sezione archeologica con l'esposizione di reperti medievali e originali provenienti dal Castello e rinvenuti durante gli scavi effettuati in occasione del restauro della struttura, avvenuto a fine anni ’90 e inizio 2000.

L’inaugurazione di questa mostra, e tante altre iniziative in programma, saranno i momenti salienti di un anno molto importante per ACOI: nel 2024 infatti l'associazione festeggerà i 30 anni dalla sua nascita. Oltre alle aperture straordinarie in occasione di eventi, sarà possibile visitare il Castello Visconteo di Vogogna il sabato e la domenica, festivi e ponti dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 16.30). La visita al castello è autonoma. E' possibile prenotare una visita guidata al + 39 351 7578688 o scrivendo a castellodivogogna@gmail.com.