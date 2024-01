Ultimi giorni per le battute 'pungenti' da pubblicare sul Tavan

Con l'avvicinarsi del Carnevale domese, è in arrivo il tanto atteso Tavan, il giornale satirico in uscita la domenica del matrimonio di Togn e Cia. Come ogni anno, l'opportunità di partecipare è aperta a tutti coloro che desiderano condividere il loro spirito creativo. Fino al prossimo 24 gennaio, puoi lasciare le tue battute ironiche, rime divertenti o vignette nelle apposite cassette gialle dislocate presso i seguenti luoghi di Domodossola: Bar Rosmini, Bolleria, Officine domesi, Coccole e caffè in piazza Mercato, Cabalà in piazza Tibaldi, Cicci in piazza Dell’Oro, Osteria di via Briona e il bar di Vagna.

A Villadossola le cassette sono state messe nelle tabaccherie in piazza Motta al Villaggio operaio, di via Sempione 143 e di Corso Italia 33, poi al bar Buon Umor e al Circolo Arci di via Toce.