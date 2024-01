La Findomo Pediacooph24 in campo contro Paruzzaro

Recupero di campionato questa sera per la Findomo Pediacooph24. I granata saranno di scena a Paruzzaro per giocare la partita non disputata ad inizio gennaio. " Siamo reduci da due vittorie consecutive- cosi il presidente Guerra- e proveremo a centrare il tris per avvicinare ulteriormente chi ci sta davanti in classifica. Sarà durissima, perchè Paruzzaro è sempre un campo difficile: troviamo una squadra che lotterà con il coltello tra i denti, anche perchè quelle con loro sono sempre partite molto sentite. Noi stiamo bene, siamo in crescita e vogliamo sfruttare questo buon momento".