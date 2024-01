Coppa Piemonte: la finale provinciale è Cireggio - Casale

Domenica scorsa si sono disputate le semifinali della fase provinciale di Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria, in gara secca.

A Omegna, il Cireggio si è imposto in rimonta sulla Pro Vigezzo sul terreno amico. Vigezzini subito avanti con Bergamaschi, ma i padroni di casa ribaltano il risultato già nel corso del primo tempo, grazie alla doppietta di Scavazza. Nella ripresa il solito Giusto chiude i conti e manda i biancorossi in finale.

A Pieve Vergonte il Fomarco ospitava il Casale Corte Cerro, squadra detentrice del trofeo, qualificatasi a questa semifinale come migliore seconda dei gironi. I cusiani partono forte e ipotecano la vittoria nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alla doppietta di Casorati e alla rete di Lama nel recupero. Nella ripresa i biancoverdi hanno una reazione di orgoglio, accorciano subito le distanze con Gjeci su rigore e segnano ancora a cinque minuti dalla fine con Lavelli. L’assalto finale però non sortisce effetti e dunque il Casale può festeggiare l’approdo in finale per il secondo anno consecutivo.

La data della finale non è ancora stata fissata ufficialmente. La vincente del trofeo acquisirà anche il diritto a partecipare alla fase regionale della Coppa.