Giampaolo: ''Una buona vittoria contro un forte Gravellona''

‘’E’ stata una partita sofferta ma arrivavamo da quella con l’Agrano dove abbiamo giocato bene creando 5-6 palle gol che non abbiamo concretizzato. In pratica in queste ultime partite ci manca solo il gol’’. Manolo Giampaolo commenta così la vittoria della sua Virtus Villa contro il temuto Gravellona. L’ 1 a 0 porta la firma di Gagliardi: il giovane arrivato dal Baveno ha dato una svolta alla partita con un gran bel gol e una prestazione da sette in pagella.

Villa e Gravellona non hanno lesinato grinta e corsa creando occasioni da entrambe le parti. La partita si è innervosita nella seconda parte della ripresa con l’arbitro Delconti di Novara che ha faticato a tenerla in mano.

‘’Anche oggi abbiamo creato e per fortuna è arrivato il gol con un ragazzo che sta crescendo tanto – dice Giampaolo - . Poi siamo riusciti a controllare la loro sfuriata anche se non hanno fatto grandi tiri verso la nostra porta. Ora ci guardiamo dietro perché la classifica è corta ci gustiamo questa vittoria contro una squadra forte che dirà la sua sino alla fine. Domenica andiamo a Comignago più consapevoli dei nostri mezzi’’.

La vittoria porta il Villa a 25 punti, metà classifica, a tre dalla zona play off che sarebbe il ‘’minimo sindacale’’ per la stagione.