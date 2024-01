Addetta di un Caf presa a schiaffi

Sta montando l’esasperazione tra chi ha perso il reddito di cittadinanza, una situazione che crea anche problemi nei rapporti tra chi lavora ai Centri di assistenza fiscale e gli utenti.

E' successo che pochi giorni fa a Domodossola: una addetta al Caf della Cgil è stata presa a schiaffi da un cinquantenne. La donna, spaventata, ha dovuto ricorrere anche alle cure del pronto soccorso: la prognosi di guarigione è di cinque giorni.

La Cgil del Vco ha preferito tenere un basso profilo non divulgando l’accaduto che è stato reso noto dalla segretaria regionale, assieme ad altri episodi simili come quello di Casale Monferrato dove una donna si è barricata dentro gli uffici del patronato, ma anche minacce ricevuto in altri Caf regionali, da Torino ad Alessandria a Vercelli.

Addetti ai Caf che applicano solo le misure adottate dal Governo, ma che ora diventano ‘’vittime’’ della reazione di chi perde il reddito.

Alla Cgil di Domodossola non fanno commenti proprio per ‘’preservare la nostra addetta al Caf. Il regionale ha fatto dichiarazioni che condividiamo. Purtroppo è vero che c’è tensione sociale. Si creano tensioni tra persone che hanno difficoltà a tirare avanti e chi lavora agli sportelli. Anche se quello accaduto a Domo non è mai giustificabile. Si fa cassa sui poveracci adottando un sistema che inoltre ingolfa i caf in questo periodo’’.