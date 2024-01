Ac Vco premia i migliori piloti nel Campionato Sociale 2023

Giovedì 25 gennaio l’Automobile Club del Vco dà appuntamento all’Osteria “Dal Pulverun” di Domodossola per le premiazioni del Campionato Sociale 2023. Dopo alcuni anni di stop, Ac Vco è tornato infatti a organizzare il campionato dedicato ai soci e ai licenziati: le premiazioni sono riferite alle partecipazioni a competizioni automobilistiche italiane e internazionali tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, secondo le norme di Aci Sport e Fia. Le gare ammesse al Campionato Sociale sono numerose: rally, kart, fuoristrada, gare di regolarità, auto storiche e molto altro.

Le premiazioni, dunque, saranno un’occasione per tutti gli appassionati di motori e ringraziare le oltre mille persone che si sono iscritti ad Aci Sport o ad Ac Vco. “Da quando sono presidente penso che il modo migliore per creare il senso di appartenenza sia quello di condividere le passioni – spiega il presidente Giuseppe Zagami -. In questo caso la passione per il motorsport che coincide molte volte con l’amore per il territorio e la voglia di stare assieme. Aggregazione e condivisione sono queste le due parole che caratterizzano gli sportivi dei motori”.

Chiunque volesse partecipare alla serata dovrà registrarsi compilando il modulo presente sul sito www.vco.aci.it e inviarlo all’indirizzo assistenza@vco.aci.it. Sulla stessa pagina è disponibile la classifica completa per ciascuna categoria. Di seguito l’elenco dei premiati per ciascuna categoria.

Conduttore Abilità:

Regolarità: Roberto Viganò

Slalom: Giovanni Ausonia

Classifica 1 Conduttore Rally moderno:

Igor Ianni

Alessandro Zorzi

Davide Caffoni

Classifica 1 Conduttore Rally storico:

Cristian Benedetto

Stefano Colombo

Pierangelo Tasinato

Conduttore Velocità:

Andrea Zaniboni

Matteo Zaniboni

Fabio Pizzi

Classifica 2 Conduttore Rally moderno:

Sofia D’Ambrosio

Nicola Puliani

Diego Esposito

Classifica 2 Conduttore Rally storico:

Luca Stivanello

Lorenzo Setti

Elena Bertolli