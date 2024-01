Carnevale a Villadossola, appuntamento alla Fabbrica venerdì 2 febbraio

Chi saranno quest'anno il lui e la lei che impersoneranno l'Arlori e la Zecra, le maschere del Carnevale di Villadossola? Ovviamente in città si rincorrono voci, si fanno supposizioni e scommesse sui nominativi, noti solo a tre persone del Comitato Carnevale, ma le identità saranno svelate, come da tradizione, solo in occasione della domenica di festa, il 4 febbraio, al termine della grande sfilata.

Ma facciamo un passo indietro, perché il Carnevale di Villadossola inizierà ufficialmente venerdì 2 febbraio. Una novità per quest'anno: "Anticipiamo l'apertura del Carnevale di un giorno - hanno spiegato Sabrina Lucio e Marco Bonacci del Comitato Carnevale durante la conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti - per cui invitiamo tutti i cittadini alla Fabbrica la sera di venerdì 2 febbraio. Questa sarà la quarantaquattresima edizione del nostro Carnevale, e sarà ancora più ricca degli scorsi anni".

Venerdì 2 febbraio dunque, aalle ore 14, il Comitato sarà per le vie e le piazze a portare il saluto ai commercianti, e poi alle ore 21 al Teatro La Fabbrica si svolgerà la tradizionale serata satirica.

"La nostra satira irriverente tornerà sul palcoscenico de La Fabbrica, e quest'anno ispirandoci alla trasmissione tv Ciao Darwin, rideremo dell'evoluzione del Carnevale, con un bel po' di riferimenti a fatti e personaggi locali" - dicono gli organizzatori - Alla serata parteciperà anche la scuola di danza Butterfly di Villadossola, presenzieranno il comitato Carnevale di Villadossola con il Togn e la Cia, il Comitato Carnevale di Calice e la Pro Loco di Pallanzeno, perché è bello questo scambio di visite tra i carnevali del circondario".

Il momento clou della serata sarà ovviamente il matrimonio incivile tra l'Arlori e la Zecra. "Si sposeranno incivilmente per la quarantaquattresima volta" dicono Sabrina Lucio e Marco Bonacci - ma non riveleranno ancora il loro volto". Non lo faranno nemmeno il giorno successivo, sabato 3 febbraio, quando le due maschere e il Comitato Carnevale saranno a Domodossola per la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco al "Togn e alla Cia".

Domenica 4 febbraio sarà il momento della grande festa in piazza Repubblica, con la sfornata di polenta e salamini alle ore 12 e alle 14 il ritrovo in piazza IV Novembre di carri allegorici, gruppi e bambini mascherati per la partenza della grande sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Società Filarmonica, dal COmitato Carnevale con l'Arlori e la Zecra e la presenza del Comitato Carnevale di Domodossola con il Togn e la Cia e del Gruppo Folk "Le Sassaiole" di Montescheno. Alle 15.30 in piazza Repubblica ci sarà la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati con l'assegnazione del "Paiolo 2024".

Al termine, finalmente, Arlori e Zecra si leveranno la maschera e sarà possibile scoprire la loro vera identità.

Durante il pomeriggio la Pro Loco offrirà a tutti i bambini la ciooccolata calda e si potrà gustare il vin brulé.

I festeggiamenti però non saranno finiti: giovedì 8 febbraio sarà il momento de "La Giubiascia": a partire dalle ore 19 il Comitato Carnevale presenzierà nei locali di Villadossola, in particolare al Barbotto e al Bar BuonUmor, per l'aperitivo, e al Circolo Acli e al Bar Plaza per una serata a sopresa con musica dal vivo e chiacchiere.

Si proseguirà poi venerdì 9 febbraio dalle ore 19 con la serata "Comitati in festa": dalle 19 al Centro Sociale di Pallanzeno, aperitivo, cena e dj set con i Comitati Carnevale di Villadossola e Domodossola ospiti della Pro Loco di Pallanzeno.

Sabato 10 febbraio festa in maschera per tutti i bambini alle 14.30 presso l'oratorio con giochi, merenda e battaglia di coriandoli.

Domenica 11 febbraio poi il Comitato Carnevale, l'Arlori e la Zecra e i carri dei quartieri parteciperannp alla sfilata di Domodossola.

La chiusura del Carnevale sarà lunedì 12 febbraio alle ore 20 presso l'oratorio di Villadossola per la cena di Carnevale e l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria.

Durante il periodo del Carnevale il Comitato visiterà le scuole materne di Villadossola e la Casa di Riposo Matilde Ceretti, portando canti, balli e tanta allegria.