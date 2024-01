Beura, la gestione dell'asilo sarà esternalizzata

La gestione dell'asilo nido, in fase di costruzione a Beura, non sarà a carico del comune. La struttura, come si legge in un atto di indirizzo della giunta, sarà affidata ad un soggetto esterno non disponendo il Comune di personale e organizzazione idonea alla gestione.

I lavori per la realizzazione dell'asilo a Beura sono iniziati lo scorso anno, la prima pietra è stata posata a dicembre. Un'opera resa possibile grazie ad un finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione tramite l'Unione Europea nell'ambito del piano di ripresa Next Generation di 960.000 euro. L'opera complessiva avrà un costo di 1.310.050 euro.