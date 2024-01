Salgono nel 2024 le idennità per i sindaci

L’anno nuovo porta un nuovo aumento del compenso per i sindaci.

E’ l’effetto della norma inserita nella Legge di Bilancio del 2022 che aveva previsto che le indennità di funzione dei sindaci fossero parametrate sulla base dei compensi dei presidenti di Regione, che oggi sono pari a 13.800 euro lordi mensili.

I nuovi compensi saranno in base alle dimensioni del centro amministrato:

i sindaci metropolitani percepiranno 13.800 euro lordi; i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia con più di 100 mila abitanti 11.040 euro lordi mensili; 9.660 euro per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti.

Percepiranno 6.210 euro i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 4.830 euro per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; 4.140 euro per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 4.002 euro per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 3.036 euro per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; e infine 2.208 euro per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.