Uniti per Villa: ''Maggior sicurezza negli attraversamenti pedonali''

Il gruppo di minoranza del comune di Villadossola, Uniti per Villa, ha diffuso una nota nella quale comunica la propria proposta di istituzione di un regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari di settore, ma anche un'interrogazione al sindaco Bruno Toscani. Questo il testo del comunicato del gruppo:

“In data odierna il Gruppo Consiliare Uniti per Villa ha depositato presso la Segreteria del Comune di Villadossola una proposta di regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari di settore, al fine di sottoporlo alla discussione nel prossimo Consiglio Comunale.

Il Comune di Villa non ha mai attivato un Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, ancorché tutte efficacemente individuate. Le Commissioni Consiliari talora non vengono opportunamente coinvolte nella loro funzione, come è successo nella passata tornata amministrativa. Il Regolamento ha lo scopo di dare riconoscimento al ruolo e alla funzione delle Commissioni Consiliari come momento di partecipazione democratica alla vita cittadina. Il Regolamento elaborato dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa si basa su regolamenti analoghi già in vigore in Comuni vicini (Domodossola, Crevoladossola…).

Contemporaneamente è stata depositata all’attenzione della Presidente del Consiglio Comunale un’interrogazione al Sindaco avente per oggetto il problema degli attraversamenti pedonali alla luce dei recenti gravi incidenti che hanno coinvolto dei cittadini. Il testo dell’interrogazione è il seguente: «Interrogazione al Sindaco ai sensi dell’art.25 del Regolamento del Consiglio Comunale. Con la presente si intende interrogare il Sindaco in conseguenza del reiterarsi di incidenti stradali che coinvolgono come protagonisti, e vittime, delle persone che attraversano le vie della città sulle strisce pedonali».

Oltre a rimarcare il pericolo derivante dal progressivo sbiadirsi della segnaletica “orizzontale”, si chiede all'Amministrazione se non si possa intervenire prevedendo l'installazione di dispositivi che illuminino e segnalino gli attraversamenti medesimi più efficacemente, in analogia a quanto predisposto dai Comuni vicini”.