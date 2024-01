Ancora gloria sul ring per Elia Cosentino VIDEO

Nuova grande prova per il giovane talento nello sport da combattimento Elia Cosentino. Il giovane, allenato dal padre Luca, domenica 21 a Milano sul ring, dopo i successi nella kickboxing e nel k1, si è imposto anche nella thai boxe combattendo contro il forte avversario Ec Chouby Ryan.

Un match a senso unico che ha visto il giovanissimo atleta ossolano andare in difficoltà solo nei primi 20 secondi, superando e rispondendo in tutte le tre riprese con pugni, calci, ginocchiate e clinch. “Ci alleniamo tutti i giorni mettendoci alla prova con chiunque – spiega Luca Cosentino - a noi il mondovisione non interessa vogliamo soltanto migliorare e capire fino a che punto possiamo competere di volta in volta. Le fatiche ci stanno ripagando, Elia su 17 match ha subito soltanto 2 sconfitte”.

Il forte atleta sta ricevendo numerosi inviti in vari circuiti: “Li stiamo prendendo in considerazione” sottolinea coach Luca Cosentino.