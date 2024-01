Dissesto idrogeologico, intervento per 122 mila euro sul Toce a Vogogna

La Regione Piemonte finanzia quattro importanti interventi sul proprio territorio per prevenire il dissesto idrogeologico e il rischio di alluvioni, che prevedono la realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni. Il progetto è stato approvato in seguito alla valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente della proposta avanzata dalla Regione Piemonte, in base alle procedure cosiddette Rendis per il Fondo progettazione ex Dpcm16 luglio 2016.

L'importo totale finanziato per la progettazione è di 663.200 euro, per un valore totale delle opere stimato in 12.300.000 euro.

Uno dei quattro interventi riguarda la provincia del Vco: i lavori riguarderanno infatti le sponde del fiume Toce nel territorio del comune di Vogogna, con un costo pari a 122.500 euro. Gli altri progetti riguardano il fiume Po nel comune di Pancalieri per un totale di 135.700 euro, il torrente Sangone nei comuni di Nichelino e Moncalieri per un totale di 326.500 euro, e il fiume Dora Riparia nel comune di San Giorio di Susa per 78.500 euro.

“Queste risorse sono organiche al programma messo in campo contro il dissesto idrogeologico e si aggiungono ad una serie di azioni messe in campo dalla Regione in questi anni. L’attenzione e la difesa dei territori sono una priorità per la nostra Giunta e continueremo a lavorarci con il massimo impegno” commenta l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi.

I fondi per la realizzazione materiale delle opere potranno essere disponibili a conclusione della progettazione esecutiva e saranno a carico del Ministero dell'Ambiente.