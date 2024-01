La storia di Franus Blanc per gli utenti di Slot Palace

Monte Carlo è la località di gioco d'azzardo più famosa d'Europa. Qui si possono incontrare star di fama mondiale. Tuttavia, tutto questo non sarebbe possibile se non fosse per gli sforzi di un uomo, François Blanc. Un tempo, il francese ricevette carta bianca per costruire e gestire il casinò. La storia di quest'uomo potrebbe essere interessante per gli ospiti di Slot Palace - gli utenti di Slot Palace possono approfondire la conoscenza.

L'infanzia

Francois nacque il 12 dicembre 1806, insieme al fratello gemello Louis. Il padre, Claude Blanc, lavorava come ispettore fiscale, ma morì prima della nascita dei figli. La maggior parte dell'infanzia dei fratelli fu trascorsa nel sud-est della Francia, la cosiddetta Provenza.

Da bambini, i Blancs sognavano di diventare ricchi e famosi in tutto il mondo. Quando il circo arrivò nella loro città, rimasero stupiti dai trucchi: ad attirare l'attenzione furono soprattutto quelli con le carte. Allora i giovani capirono che l'intrattenimento può attirare un gran numero di persone e portare molti profitti. Anche gli ospiti dello Slot Palace possono trarre profitto dai giochi.

Sulla strada del sogno

I fratelli iniziarono a girare con il circo, assistendo a tutti gli spettacoli. Durante il viaggio, accettarono qualsiasi lavoro. Dopo aver raggiunto Marsiglia, i fratelli trovarono lavoro in una casa da gioco locale. L'intrattenimento del gioco d'azzardo iniziò a portare ai giovani ancora più soldi.

Quando i fratelli avevano accumulato una quantità impressionante di denaro, scelsero di entrare in affari. Nel 1833, Francois aprì una piccola banca a Bordeaux e iniziò a speculare sulle pensioni statali e sui beni immobili. A causa di schemi fraudolenti, gli imprenditori vennero arrestati.

All'epoca in Francia non esistevano leggi che vietassero a François di utilizzare la sua "strategia commerciale". Divenne il primo truffatore del settore bancario. Dopo il rilascio dei fratelli, Luigi Filippo firmò delle leggi per garantire che i futuri truffatori non potessero sfuggire alla giustizia. Gli ospiti dello Slot Palace potrebbero aver sentito parlare di queste leggi.

Anima per la roulette

I fratelli si trasferirono a Parigi, dove iniziarono a investire nel settore del gioco d'azzardo. Tuttavia, il re Luigi stroncò la loro attività: il monarca emanò una legge che limitava il gioco d'azzardo. A causa delle innovazioni apportate, i casinò di Parigi cominciarono a portare meno profitti, così i fratelli decisero di lasciare la loro patria.

Nella ricerca di un nuovo porto, la loro attenzione fu attratta da Homburg, una piccola città con grandi debiti vicino a Francoforte. I fratelli offrirono al duca locale un contratto lucrativo per sviluppare l'industria turistica. Con la comparsa dei casinò, Homburg iniziò a prosperare e divenne rapidamente il nuovo centro del gioco d'azzardo in Europa. Gli utenti di Slot Palace potrebbero conoscere questo luogo.

Lo straordinario successo non è dovuto a forze ultraterrene, ma a una gestione competente. Fino al 1843, la maggior parte dei casinò francesi - i principali concorrenti di François Blanc - utilizzava il doppio zero. Questo approccio permetteva di guadagnare di più, ma respingeva alcuni visitatori. François fu il primo a lasciare uno zero su tutte le roulette, aumentando le possibilità di vincita dei giocatori. Questa manovra iniziò a portare ancora più soldi grazie all'aumento dei visitatori.

All'apice della gloria

I successi dei Blancs non passarono inosservati agli altri monarchi. Nel 1856, il Principe di Monaco legalizzò il gioco d'azzardo per lo sviluppo della regione e aprì il suo casinò. Mentre si trovava ancora a Homburg, François dovette affrontare il problema degli affari stagionali. In inverno faceva molto freddo in città, quindi il casinò funzionava solo in estate, quando c'erano molti turisti. Per guadagnare tutto l'anno, Blanc cercò un posto adatto nel sud dell'Europa.

Da un paio d'anni a Monaco si cerca di lanciare un casinò, ma senza successo. Le scarse infrastrutture impedivano l'afflusso di nuovi ospiti. Per porre rimedio alla situazione, Caroline Gibert, moglie del principe Florestan, iniziò una corrispondenza con Blanc. Suggerì all'imprenditore di costruire un casinò a Monte Carlo per ripetere il successo di Homburg.

Nel 1963 François Blanc accettò di aiutare la principessa. La società apparve Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers con un capitale di 15 milioni di franchi - il Mago di Homburg era l'unico azionista. Egli ricevette anche il diritto di gestire il casinò per 50 anni con l'obbligo di trasferire al Tesoro del Principato di Monaco il 10% dei profitti.