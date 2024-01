Cirio: ''Il Vco avrà due ospedali di eccellenza, di alto standard''

Ultimo atto in Ossola, circondato dagli Alpini, per il presidente della Regione, Alberto Cirio, esponente di Forza Italia.

E’ già campagna elettorale presidente?

‘’No, non ho chiesto di votarmi, ma sono venuto a dare risposte. Ho visitato 53 comuni, mi hanno detto che è la prima volta che vedevano il presidente della Regione. Certo mi ha fatto piacere essere stato ricandidato e anche sentire Antonio Tajani dire che la mia è la miglior candidatura. Fratelli d’Italia e Lega sono stati alleati perfetti in questi anni’’.

La soluzione dei due ospedali nel Vco è vista con diffidenza da molta gente in provincia….

‘’Chi abita in montagna deve avere gli stessi diritti di chi vive in città. In passato tutti hanno tagliato sulla sanità, noi no. Il problema liste di attesa? Ce ne stiamo occupando. Per il Vco abbiamo chiuso ieri il piano tecnico di finanziamento. Con questi soldi (100 milioni per ospedale), rifaremo il Castelli e il San Biagio, saranno due ospedali di eccellenza, di alto standard. Perché questa scelta? Il Covid ha rivoluzionato tutto e cambiato ottica con cui si guarda la sanità’’.