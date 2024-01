Sarà il fotografo ossolano Roberto Bianchetti a ravvivare la serata a La Cinefoto di Domodossola, in via Paolo Silva 24. Venerdì sera 26 gennaio, ore 21, Bianchetti sarà ospite dell’associazione di fotoamatori per proporre una proiezione a sorpresa e ‘’Lepontine Express". Le proiezioni sono nono solo per i soci de La Cinefoto, ma anche aperte a tutti.