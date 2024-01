Mokavit sbarca in tutti gli Emirati Arabi e in medio oriente

Mokavit, l’innovativo brand italiano specializzato nella produzione di caffettiere Moka artigianali, ha ottenuto un risultato eccezionale alla World of Coffee Dubai 2024, la fiera leader del settore del caffè.

Nel corso della manifestazione internazionale, Mokavit ha registrato un successo oltre ogni più rosea aspettativa, dimostrando il proprio impegno per l’eccellenza nella produzione di caffettiere Moka artigianali di alta qualità.

Già nel primo giorno della fiera, il brand ha esaurito tutte le scorte dei set Mokavit e ha stretto un accordo strategico di distribuzione per la commercializzazione della Moka in tutti gli Emirati Arabi e medio oriente.

Le moka dei modelli Capri e Queen hanno riscosso un grande successo tra il pubblico presente alla fiera, grazie alla loro combinazione di design elegante e prestazioni impeccabili.

I visitatori hanno dimostrato un notevole interesse per il marchio “Made in Italy” e per i prodotti artigianali di alta qualità, sottolineando l’apprezzamento per lo stile, il design e la maestria artigianale di Mokavit.Il successo ottenuto alla World of Coffee Dubai 2024 ha consolidato la posizione di Mokavit come leader nel settore delle caffettiere Moka, confermando la forza del marchio e la qualità dei suoi prodotti.

Nel corso della esposizione internazionale, sono stati avviati negoziati e stretti accordi di distribuzione per quasi tutti i paesi del Golfo Persico, compresa la Cina, il Canada oltre all’Europa con accordi con Germania, Romania e Polonia.

Il fondatore di Mokavit, Gianni Vittoni ha dichiarato entusiasta: “Siamo onorati di vedere come il nostro impegno per la perfezione artigianale e la dedizione alla qualità sia stato così calorosamente accolto alla World of Coffee Dubai. Questo successo ci motiva a continuare a portare la nostra passione per il caffè e la tradizione italiana in tutto il mondo.”

Mokavit si prepara a consolidare ulteriormente la sua presenza globale e a soddisfare la crescente domanda di caffettiere Moka di alta qualità nei mercati internazionali. Il sito Internet di Mokavit ( www.mokavit.it )in continua evoluzione, contribuisce a descrivere al meglio la gamma dei suoi prodotti e offre spedizioni in tutto il mondo, gratuite per l’Italia.

Informazioni su Mokavit:

Mokavit è un marchio italiano rinomato specializzato nella produzione di caffettiere Moka artigianali. Fondata con la missione di offrire ai consumatori caffettiere di alta qualità, Mokavit unisce la tradizione italiana con l’innovazione, creando prodotti che si distinguono per design elegante e prestazioni eccellenti. Con una crescente presenza internazionale, Mokavit continua a conquistare il cuore degli amanti del caffè in tutto il mondo.