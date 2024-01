Alla guida con il telefonino e senza cinture: più infrazioni in città

‘’In calo le violazioni al codice della strada’’ titolavamo pochi giorni fa dopo che il comando di Polizia municipale di Domodossola aveva reso noto il bilancio dell’attività del 2023. Un calo di multe del 38,53 per cento in totale. Ma analizzando i dati forniti emerge che nonostante la polizia locale abbia inflitto meno contravvenzioni, risulta invece in netto aumento il numero di automobilisti che viaggiano ‘distratti’.

E’ praticamente raddoppiato, rispetto al 2022, il dato negativo di chi è stato trovato alla guida con il cellulare in mano, mentre è salito del 45,1 per cento il numero di persone che viaggia senza aver allacciate le cinture di sicurezza.

E’ invece cresciuto di molto (+72,23 per cento) il numero di ricorsi contro i verbali fatti dagli agenti. In pratica più persone si rivolgono al giudice di pace o al prefetto contro le contravvenzioni subite.

In campo amministrativo sono aumentate del 66,67 per cento le molte per abbandono di rifiuti.