Prima Categoria, Ornavassese chiamata al riscatto contro il Sizzano

Domenica la capolista Ornavassese è chiamata al riscatto, dopo la sconfitta con polemiche sul campo della Union Novara. Gli uomini di Lipari ospitano l’ostico Sizzano, squadra in piena zona playoff: agli ossolani servirà una grande prestazione per bissare il 4-0 dell’andata.

Due partite molto interessanti nel comune di Omegna: al “Liberazione” l’Agrano di Lopardo ospita il Piedimulera, protagonista di un inizio d’anno convincente, mentre a Bagnella i ragazzi di Tabozzi cercano riscatto dopo un avvio di girone di ritorno deficitario, ma sulla loro strada troveranno una Cannobiese in risalita. All’andata, Piedimulera-Agrano 1-2 e Cannobiese-Bagnella 3-1.

Il Gravellona San Pietro, dopo la sconfitta in trasferta contro la Virtus Villa, cercherà di incamerare tre punti fondamentali per i playoff nella sfida interna contro il Crodo. Anche gli antigoriani sono affamati di punti, e sperano di ripetere l’exploit dell’andata (5-3). Trasferta nel novarese per la Virtus Villa di Giampaolo, che rende visita al Comignago ultimo in classifica. Per i biancoazzurri è d’obbligo ripetere la vittoria dell’andata, quando al “Curotti” terminò 2-1, con reti di Palfini e Martinella.

Altro derby ossolano per la Varzese di Chiaravallotti, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Piedimulera. Al “Curotti” di Domodossola (si gioca alle 17) i granata ospitano un Vogogna pericolante, in quella che è a tutti gli effetti una sfida salvezza. All’andata pareggio per 2-2 a Vogogna.

Le partite

Varzese - Vogogna; Bagnella - Cannobiese; Gravellona San Pietro - Crodo; Agrano - Piedimulera; Ornavassese - Sizzano; Carpignano - Trecate; Pernatese - Union Novara; Comignago - Virtus Villadossola