Sull'asse del Gottardo crescono passeggeri e merci trasportate

Crescono i passeggeri e merci sull’asse del Gottardo. Questo grazie alle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri.

Prima della pandemia (dal 2016 al 2019) il numero di passeggeri della ferrovia era aumentato del 28% e al contempo è calato del 2% il numero di viaggiatori che ha varcato il San Gottardo su strada. Dopo la pandemia, nel 2022, il traffico viaggiatori è ulteriormente aumentato sulla linea del San Gottardo. La crescita è stata particolarmente marcata per la ferroviaria, che ha registrato 4'000 passeggeri in più al giorno rispetto al 2016, pari a un +48%. Su strada si sono registrati 2000 viaggiatori in più al giorno rispetto al 2016 (+8 %), una crescita dovuta principalmente al traffico turistico.

Per quanto le merci la linea del San Gottardo ha contribuito al trasferimento dalla strada alla ferrovia non solo del traffico di transito, ma anche del traffico merci ferroviario regionale tra il Ticino e la Svizzera tedesca. Dopo l'apertura della galleria di base del San Gottardo (2016) e, soprattutto, di quella del Ceneri (2021), tutti i terminal ticinesi hanno registrato un aumento del numero di container trasbordati. Il volume complessivo dal 2016 è aumentato di circa il 38%.