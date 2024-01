Promozione, domenica la supersfida Briga - Baveno

Domenica è il giorno della grande sfida al vertice. A Briga arriva il Baveno di Sottini, che si gioca le ultime chances di rientrare nella lotta per la promozione diretta: attualmente i lacuali sono a dieci punti dalla capolista, e una sconfitta scaverebbe un solco probabilmente definitivo tra le due compagini. Il precedente del girone di andata è beneaugurante: vittoria bavenese per 2-1, con doppietta del grande assente Sarr.

Il Trino, seconda forza del campionato, sarà spettatore interessato ma sua volta avrà un impegno non facile sul campo dell’Arona. L’ottimo Omegna va a Varallo per difendere il suo posto nei playoff. I rossoneri sono in serie positiva e sono usciti rinforzati dal mercato invernale, ma la Dufour è una squadra enigmatica che potrebbe dare filo da torcere ai ragazzi di Fusè. All’andata 1-0 omegnese firmato da Marra.

Per la Juve Domo c’è una ghiotta occasione di tornare alla vittoria, che manca dal 3 dicembre scorso: al “Curotti” arriva la Chiavazzese, compagine apparsa in difficoltà nelle ultime uscite e reduce dal ko interno col Cameri, ma che due settimane fa riuscì a imporre il pareggio al Casale al “Natal Palli”. Nino, che rischia di avere 6-7 assenze tra squalifiche e infortuni, si augura di ripetere il 2-0 di un girone fa.

Il Feriolo di Pissardo ospita il Valduggia, formazione che naviga appena al di sopra della zona calda, ma che ha iniziato il nuovo anno con due vittorie convincenti. Per i gialloblù non sarà facile vendicare lo 0-1 dell’andata.

Le partite:

Juventus Domo - Chiavazzese; Briga - Baveno; Casale - Fulgor Ronco Valdengo; Arona - Trino; Cameri - Momo; Dufour Varallo - Omegna; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Valdilana Biogliese; Feriolo - Valduggia