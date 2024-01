''La popolazione va protetta dai lupi''

Dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sulla caccia nel dicembre 2023, in Svizzera sono stati uccisi 32 lupi. E’ quanto afferma a Swissinfo il consigliere federale Albert Rösti, che aveva autorizzato la caccia.

" La popolazione deve essere protetta – dice - . Certamente le cifre sono leggermente diminuite, ma non è una situazione sostenibile per l'agricoltura di montagna se deve lamentare perdite nonostante le misure di protezione a volte significative".

Va ricordato che il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha per ora sospeso la caccia al lupo in due cantoni : Vallese e Grigioni. Ma il ministro dell'ambiente spiega: “In Svizzera abbiamo una separazione dei poteri che funziona bene. È stato deciso di sospendere temporaneamente la caccia per alcuni branchi. Dobbiamo accettarlo”.