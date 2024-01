Dalla Regione un contributo all'unione montana Alta Ossola per nuovi cantieri di lavoro

L'unione montana Alta Ossola ha ottenuto un contributo dalla Regione Piemonte di 36.221 euro per cantieri di lavoro. Con il contributo l'ente potrà inserire al lavoro 7 operai, che reperirà tramite il centro per l'impiego. Si tratta di un’opportunità che viene offerta ai comuni e alle Unioni Montane per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

Il cantiere di lavoro è un’attività ausiliaria del servizio pubblico di cui gli enti locali possono avere necessità per realizzare servizi di una certa rilevanza sociale nell’ambito dell’ambiente, dei beni culturali, del turismo e di altri servizi pubblici oppure per effettuare attività di tutela o di manutenzione del patrimonio pubblico, strutture edilizie, aree verdi, assetto stradale, che altrimenti difficilmente riuscirebbero a realizzare. Le attività di cantiere possono prevedere momenti di formazione e di orientamento e hanno lo scopo principale di fornire a chi partecipa un livello di “occupabilità” superiore a quello precedentemente posseduto.