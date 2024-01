Per il Giorno della Memoria progetto comune per le scuole Milani, Calice e Masera

Un lavoro comune di tre scuole elementari, Milani, Calice e Masera, per riflettere, condividere pensieri, far conoscere. In occasione del Giorno della Memoria, le scuole primarie della direzione didattica del 1 circolo hanno portato avanti un progetto che ha coinvolto tutti i bambini utilizzando le nuove tecnologie: "Si dibatte, ci si confronta: tra gli obiettivi ci sono anche quelli di coinvolgere attivamente gli studenti, creare le condizioni affinché si possa favorire la loro partecipazione nel modo più significativo e appropriato alle circostanze, al contesto formativo ed educativo, ma anche adeguato alla loro realtà. Insomma, una bella sfida - così sintetizza la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti il lavoro svolto in queste settimane - L’apporto di ognuno è servito quindi a definire una dimensione comune, in cui è stato possibile riconoscersi in quei valori condivisi, che sono alla base del senso di appartenenza necessario per mantenere viva la Memoria collettiva".

Da questo confronto è nato il Muro, creato con l'applicazione Padlet: uno spazio virtuale in cui sono affisse riflessioni nate da esperienze reali. Esperienze di studio, analisi, ricerca e confronto. Nel progetto viene messo in evidenza il lavoro svolto, la metodologia seguita, il contributo e l'apporto che i bambini più piccoli, avvicinati al racconto degli orrori perpetrati dai nazisti, hanno saputo fornire. Ne viene fuori un documento che racconta come la scuola sia in grado di parlare ai più piccoli fornendo loro gli strumenti per comprendere e conoscere, ma soprattutto riflettere. Il documento è visionabile a questo link.