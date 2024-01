In Promozione bella vittoria del baveno in casa della capoista Briga mentre l'Omegna espugna Varallo. Pari interno pe ril feriolo contro il valduggia e della Juventus Domo con la Chiavazzese.

In Prima torna al sucecsso l'Ornavassese che batte il forte Sizzano mentre la Varzese fa suo il derby con il Vogogna. Brutta sconfitta del Villa a Comignago e un altro successo pe ril Piedimulera in casa dell'Agrano. Cannobiese sconfitta dal Bagnella mentre il Gravellona vince in casa col Crodo