L'Ornavassese resta in fuga, solo il Trecate in scia FOTO

Continua senza esclusione di colpi la lotta per il primo posto nel campionato di Prima Categoria.

Successo interno perla capolista Ornavassese, che supera l’ostico Sizzano all’ultimo respiro: i neri ossolani vanno in vantaggio a fine primo tempo con Falcetti, ma a cinque minuti dal termine subiscono il pareggio dei novaresi. Gli uomini di Lipari però non si arrendono, e nel recupero il guizzo di Denicola regala una vittoria pesante.

Dietro all’Ornavassese rimane solo il Trecate, che vince sul difficile campo di Carpignano, mentre la Union Novara cade nel derby contro la Pernatese. Subito dietro i novaresi si insedia in quarta posizione il Gravellona San Pietro, che nonostante le numerose assenze piega il pericolante Crodo al “Boroli”. Tutte le reti nel primo tempo: Sghedoni su punizione e Caretti per i padroni di casa, Jacopo Ferrari (sesto centro stagionale per lui) per i rossoverdi.

Scontro diretto per i playoff al “Liberazione”, dove l’Agrano ospitava un Piedimulera in netta risalita. Gli ospiti partono decisi e si portano sul doppio vantaggio grazie a Inguscio e Garda, ma i granata di Lopardo accorciano con Pappalardo nel finale della prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa spingono, ma i gialloblù sanno soffrire e portano a casa una vittoria preziosa. Nell’altro match disputato in terra omegnese, bella vittoria per il Bagnella di Tabozzi contro la Cannobiese, grazie alle reti di Bacchetta e Romano.

Disastro Virtus Villa, che cade sul campo del fanalino di coda Comignago, finora mai vittorioso. Giornata storta per i virtussini, che pure si portano avanti con Palfini e nella prima frazione, poi nel secondo tempo hanno anche la ghiotta occasione per chiudere la partita ma Pasin si fa parare un rigore. Dopo lo scampato pericolo il Comignago prende coraggio e gli ossolani vengono trafitti due volte dai volenterosi novaresi, e alla fine devono arrendersi.

Importante derby ossolano a Domodossola (a questo incontro si riferiscono le nostre immagini ndr), il secondo consecutivo per i granata dopo la sfida di Piedimulera. Il derby vedeva la Varzese contro il Vogogna, un vero e proprio scontro salvezza, e i ragazzi di Chiaravallottil hanno interpretato al meglio: due gol per tempo, con i centri di Ricchi (doppietta), Dotti e Giovanna, mandano ko il Vogogna, che nel finale salva l’onore con Savoia e il rigore di Moggio.

Così il direttore sportivo Fabrizio Francina:

“Faccio i miei complimenti alla Varzese, che ha giocato bene, ma da parte nostra non abbiamo demeritato: è un periodo che gira tutto storto. Nel primo tempo abbiamo preso gol praticamente sull’unico tiro in porta, mentre il loro portiere è stato secondo me il migliore in campo. Nella ripresa loro hanno trovato un eurogol, poi noi ci siamo sbilanciati troppo e abbiamo lasciato troppo spazio alle loro ripartenze, e loro sono stati abili a infilarci e a chiudere la partita”.

Adesso la classifica è sempre più preoccupante...

“Purtroppo è così, adesso siamo terzultimi, superati anche dalla Pernatese, e le prossime partite saranno molto impegnative, a cominciare dal derby di domenica con il Piedimulera. Ci sono sicuramente colpe nostre, a cominciare dal sottoscritto, ma ci gira davvero tutto male: anche oggi mancavano Lopardo e Margaroli infortunati, mentre Ingignoli e Moggio sono a mezzo servizio perché non hanno potuto allenarsi bene. In più Tagliafierro si è fatto male nel corso della gara, quindi siamo sempre in piena emergenza”.

Come si esce da questa situazione?

“Rimanendo uniti e lavorando sodo. Se a fine anno riusciremo a tirarci fuori dovremo fare grandissimi complimenti ai ragazzi, perché stanno affrontando difficoltà di ogni genere”.

I risultati:

Bagnella - Cannobiese 2 - 1; Gravellona San Pietro - Crodo 2 - 1; Agrano - Piedimulera 1 - 2; Ornavassese - Sizzano 2 - 1; Carpignano - Trecate 0 - 1; Comignago - Virtus Villadossola 2 - 1; Pernatese - Union Novara 1 - 0; Varzese - Vogogna 4 - 2

Classifica:

Ornavassese 40 - Trecate 39 - Union Novara32– Gravellona San Pietro 31 - Sizzano 29 - Agrano 28 -Bagnella, Piedimulera 27 - Cannobiese 26 - Virtus Villa 25 - Carpignano,Varzese 23 - Pernatese 18 - Vogogna17 - Crodo 12 - Comignago5