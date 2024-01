Carabinieri di Bannio Anzino smascherano tre truffatori online

I carabinieri della Stazione di Bannio Anzino hanno denunciato per truffa 3 persone per due distinte indagini. Nella prima un 47enne della provincia di Messina è stato denunciato a seguito degli accertamenti attivati dopo la denuncia sporta da un residente della bassa Ossola, che aveva versato 350 euro per l’acquisto di pneumatici invernali ad un fantomatico venditore trovato sulla piattaforma “Marketplace” di Facebook. La vittima dopo un primo versamento di 300 euro si era visto richiedere ulteriori 50 euro per problemi sulla spedizione. All’ennesima richiesta di denaro, però, intuita la truffa subita, l’uomo si era rivolto ai carabinieri, che risalendo a ritroso il flusso del denaro sono giunti all’identificazione del 47enne, denunciato quindi per truffa.

La seconda indagine, avviata dopo la denuncia di un cittadino di Bannio Anzino, ha portato alla denuncia in stato di libertà di due cittadini pugliesi di 37 e 38 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. In particolare la vittima aveva tentato di acquistare tramite la piattaforma Facebook un macchinario agricolo, un motocoltivatore, versando 4 bonifici per un importo complessivo di 1500 euro circa, ai due truffatori che, subito dopo si erano resi irreperibili. Gli accertamenti successivi dei carabinieri hanno consentito di identificare i due denunciati quindi per truffa.

Sulla base delle attività sopra evidenziate, i carabinieri invitano a prestare sempre la massima attenzione quando si effettuano acquisti online, diffidando delle offerte “estremamente vantaggiose”, o quando non si ha la certezza sull’identità del venditore, o quando non risultano chiare le condizioni di acquisto.