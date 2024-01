Controlli stradali, 7 automobilisti denunciati per guida in stato di ebrezza

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania nel corso del fine settimana appena trascorso hanno svolto come di consueto diversi controlli su tutta la rete stradale al fine di prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale.

L’esito dei controlli è di 9 persone denunciate in stato di libertà. In particolare 7 soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica, una persona invece è stata denunciata per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, poiché a seguito del controllo del furgone sul quale era alla guida in Omegna, è stato trovato in possesso di una grossa spranga di ferro che deteneva senza un giustificato motivo.

Infine i carabinieri hanno sottoposto a controllo sempre in Omegna una vettura il cui conducente è risultato senza patente poiché gli era stata già revocata. Inoltre i carabinieri valutando che fosse sotto l’effetto di stupefacenti lo hanno invitato a sottoporsi a specifico controllo, al quale il verbanese si è rifiutato, venendo quindi denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Sottoposto poi a perquisizione lo stesso è stato trovato in possesso di modiche quantità di cocaina ed eroina per uso personale, venendo quindi segnalato altresì all’Autorità amministrativa quale assuntore. Altre due persone sono state segnalate infine alla prefettura poiché, controllate nei pressi dello svincolo autostradale di Carpugnino, sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente.