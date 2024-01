Truffa su Facebook: carabinieri di Varzo denunciano 65enne siciliano per finto gioco di prestigio

I carabinieri della Stazione di Varzo hanno denunciato per truffa un 65enne della provincia di Siracusa, individuato a seguito delle indagini dei militari attivati da un cittadino di Varzo il quale aveva versato al siciliano circa 2.500 euro per l’acquisto di un gioco di prestigio. La vittima si era imbattuta sulla piattaforma Facebook in un fantomatico “Bill Fix”, che pubblicizzava un gioco di prestigio sulla levitazione, molto costoso per le presunte dimensioni.

Dopo un primo bonifico il truffatore aveva preteso ulteriori bonifici per compensare le spese di spedizione, ma dopo l’ennesima richiesta di denaro l’uomo si era rivolto ai carabinieri intuendo di essere stato truffato. I carabinieri, seguendo il flusso di denaro sono così giunti ad identificare il truffatore, che inizialmente confermava di aver iniziato la compravendita del gioco di prestigio ma che poi non era andata a buon fine. L’uomo, con altri precedenti, è stato quindi denunciato per truffa.