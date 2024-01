Mirella Cristina: "Ci batteremo perchè si diminuiscano le tasse per i fronatalieri"

Mirella Cristina è stata confermata coordinatrice di Forza Italia Vco nel congresso che ha eletto il nuovo coordinamento provinciale. Ad affiancarla, fino al 2027, saranno Gabriele Baldassarri, Paola Battaglia, Samuele Sergio D’Alessandro, Luca Hyso, Maria Nardella, Chiara Nicolini, Marina Oliva, Rino Porini, Anna Maria Sacco e Jonis Taroni. Delegati con lei al congresso nazionale saranno D’Alessandro, Oliva e Taroni.

Sulla tassa della salute ai lavoratori frontalieri, contro la quale sono insorti i residenti che valicano quotidianamente i confini con i cantoni Ticino e Vallese, nel documento congressuale sta scritto: “Questo Consiglio si attiverà ad interloquire con i ministri azzurri perché si inizi al più presto una battaglia senza pari che veda tassare il meno possibile questi lavoratori che ogni giorno rischiano la loro incolumità per amor di lavoro affrontando percorsi non agiati sulle strade di collegamento”.

“Vanno tutelati - questo un altro passaggio del documento congressuale - i nostri artigiani e le nostre piccole e medie imprese. Queste ultime vanno sostenute e difese perché creano e danno posti di lavoro ai giovani e alla popolazione con la vicina Confederazione Elvetica”. Forza Italia “è sì da sempre il partito vicino alle aziende, non perché vuole essere il partito degli abbienti, ma perché è un partito vicino ai lavoratori, alla forza lavoro, e si chiarisce, se mai ce en fosse bisogno, che Forza Italia non è un partito che difende i fannulloni, ma le persone deboli che non possono lavorare per ragioni diverse dal non avere voglia di farlo”.