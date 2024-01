Vaccino antinfluenzale e anticovid, cambiano gli orari per le prenotazioni

A partire da oggi – lunedì 29 gennaio – il call center per le prenotazioni dei vaccini antinfluenzale e anticovid-19 subiscono alcune variazioni per quanto riguarda gli orari. Il centralino sarà dunque attivo il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

I numeri rimangono invece invariati: per le prenotazioni in Ossola 0324/491683, mentre per le prenotazioni nel Verbano e nel Cusio 0324/491602. Per qualsiasi comunicazione e/o prenotazione relative alle vaccinazioni antinfluenzali e anticovid-19 sarà anche disponibile la mail sisp.vaccinicovid@aslvco.it. Inoltre, è sempre possibile effettuare la preadesione attraverso il sito www.ilpiemontetivaccina.it.

È inoltre previsto un nuovo Open Day dedicato alle vaccinazioni anticovid-19 e antinfluenzali con accesso diretto per il giorno domenica 4 febbraio, dalle 8.30 alle 15.30, presso l’Ambulatorio SISP del Dipartimento di Prevenzione in Via IV Novembre n. 294, Crusinallo di Omegna.