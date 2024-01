Maturità 2024, estratte le materie per la seconda prova

Nella giornata di oggi – lunedì 29 gennaio – sono state stabilite le materie per la seconda prova degli esami di Maturità del 2024. Dopo la prova di italiano, uguale per tutte le scuole d’Italia, è infatti prevista una seconda prova, la cui disciplina cambia a seconda dell’indirizzo di studio, stabilita tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione.

Per quanto riguarda i licei, la prova avrà come materia il greco per il liceo classico e la matematica per lo scientifico. Matematica sarà la materia anche per l’indirizzo scienze applicate e sportivo. Al liceo linguistico ci si confronterà con lingua e cultura straniera 3, mentre al liceo delle scienze umane la materia della prova sono le scienze umane. Diritto ed economia politica per l’economico-sociale, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico, teoria, analisi e composizione per il liceo musicale e tecniche della danza per il liceo coreutico.

Per quanto riguarda, invece, gli istituti tecnici la seconda prova della maturità verterà su economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; topografia per Costruzioni, ambiente e territorio; sistemi e reti per Informatica e telecomunicazioni; progettazione multimediale per Grafica e comunicazione; trasformazione del prodotto per Produzioni e trasformazioni degli istituti agrari.

Per conoscere le materie di tutti gli specifici indirizzi di studio è possibile consultare il motore di ricerca del Ministero.